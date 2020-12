Röllbach: Illegale Party - Gäste verstecken sich auf dem Dachboden

Bei einer Überprüfung vor Ort konnten tatsächlich durch eine Streife mehrere Personen durch ein Fenster im Wohnhaus gesehen werden, die dort Alkohol konsumierten und Shisha rauchten. Auf Klingeln an der Haustüre öffnete ein junger Mann und leugnete die Anwesenheit weiterer Personen. Die Gäste des jungen Mannes - alle aus unterschiedlichen Haushalten - hatten sich unterdessen auf dem Dachboden des Hauses versteckt, wo sie durch Beamte aufgefunden werden konnten. Alle Anwesenden werden wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetzt angezeigt.

Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Wörth. Am 26.Dezember, gegen 15 Uhr, wurde bei einem Golf-Fahrer in der Landstraße in Wörth bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass dieser offenbar unter erheblichem Betäubungsmittel- oder Medikamentenfluss steht. Der Fahrer wirkte extrem benommen und schlief mehrmals bei der weiteren Sachbearbeitung ein. Am Golf des Mannes konnten frische Streifschäden festgestellt werden. Diese sind vermutlich auf dem Fahrweg von Aschaffenburg nach Wörth entstanden. Eine Unfallstelle konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden, auch weil sich der Fahrer angeblich nicht an die Fahrstrecke erinnern kann. Zu Beweiszwecken wurde beim Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Beleidigungen an Tennishalle geschmiert

Elsenfeld. In der Zeit vom 18. bis 21.Dezmber wurden am Tenniscenter in der Dammsfeldstraße mehrere Schriftzüge mit Beleidigungen an Fenster im Eingangsbereich geschmiert. Hierzu wurde rote Farbe benutzt, bei der es sich um Lippenstift handeln könnte.