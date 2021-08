Rodenbach: Ferrari geschrottet - interessante Schadensbilanz

Nach Zeugenaussagen überholte ein 53-jähriger Ferrari-Fahrer aus Rodenbach trotz unübersichtlicher

Verkehrslage ein Fahrzeug und stieß in der Folge mit einem in gleicher Richtung fahrenden 58-jährigen Citroen-Fahrer zusammen, der beabsichtigte nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Im weiteren Verlauf des Zusammenstoßes wurden noch zwei parkende Wagen in Mitleidenschaft gezogen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 210.000 Euro, davon

alleine 200.000 Euro für den Ferrari.

mkl/Polizei Südosthessen