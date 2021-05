Roden: 18-Jähriger übersieht anderes Auto und stößt mit diesem zusammen

Glücklicherweise wurde bei einer Vorfahrtsmissachtung am Mittwoch mit einem Sachschaden von 14.000 € niemand verletzt. Gegen 07:30 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit seinem BMW die Straße „Frohnwiesen“ und wollte nach links auf die Staatsstraße 2438 in Richtung Zimmern abbiegen. Dabei übersah er aufgrund tiefstehender Sonne einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat Ducato und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW um 180° und wurde in Fahrtrichtung Zimmern nach links in einen Garten geschleudert, wodurch der Zaun Schaden nahm. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, wurden sie durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Freiwillige Feuerwehr Roden war mit acht Mann vor Ort und übernahmen die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme. Außerdem kümmerten sie sich um das Abbinden von ausgelaufenem Motoröl.

Zigarettendiebstahl

Kreuzwertheim. Zigaretten im Wert von 14 € entwendete am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, ein 25-jähriger Mann aus einem Verbrauchermarkt in der Lengfurter Straße. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie der Mann sich mehrere Zigarettenpackungen aus einem Sb-Automat einer geschlossenen Kasse nahm, damit das Geschäft verließ und mit seinem Fahrrad davonfuhr, ohne die Ware zu bezahlen. Weil der Marktleiter den Mann kannte, erstattete er Anzeige und die Polizei hat nun die Ermittlungen gegen den amtsbekannten Dieb aufgenommen. Außerdem wurde dem Mann ein Hausverbot ausgesprochen.

Zaun beschädigt

Kreuzwertheim. Einen Schaden von etwa 100 € richtete ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag an einem Zaun in der Gemeindedinger Straße an, in dem er zwei Stein-skulpturen in Form von Pinienzapfen von Mauerpfosten beförderte. Eine Nachbarin hatte zwischen 04:30 und 04:45 Uhr das Geschrei zweier Männer mit ausländische Akzent auf der Straße gehört, die sich laut stritten. Vermutlich trat einer von ihnen im Verlauf des Streits gegen die Deko-Stücke, die unter einem berstenden Geräusch auf den Boden aufschlugen und zerbrachen. Einer der Männer trug eine rote und der andere eine dunkle Jacke.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0, in Verbindung setzen.