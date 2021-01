Roden: 17-Jähriger greift Polizeibeamten an

Da der junge Mann zusätzlich Verletzungen unbekannter Art aufwies, wurden Rettungsdienst und Polizei hinzugerufen. Im weiteren Verlauf griff der Jugendliche dann einen Polizeibeamten in der Wohnung tätlich an, leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und spuckte um sich. Einen Alco-Test verweigerte er. Der Mann wurde anschließend in eine Würzburger Klinik eingeliefert und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Die beteiligen Polizeibeamten blieben unverletzt.

Leitpfostenschaden wegen Fuchs

Ansbach. Weil er an Neujahr gegen 8.15 Uhr auf der Straße MSP 12 einem Fuchs auf der Fahrbahn ausweichen wollte, touchierte ein Mercedes-Fahrer einen Leitpfosten. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 500 Euro.

Wildunfall mit einem Reh

Marktheidenfeld. 750 Euro Schaden am Fahrzeug waren die Bilanz eines Wildunfalls mit einem Reh, der sich am 2. Januar gegen 4 Uhr auf der Strecke Marktheidenfeld – Zimmern (ST 2438) ereignete, als das Wild mit einem Mercedes-Sprinter kollidierte.

Alleinbeteiligt in Leitplanke

Kreuzwertheim. Alleinbeteiligt landete an Neujahr gegen 23 Uhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der ST 2315 bei Kreuzwertheim in der Leitplanke. Die Polizeibeamten konnten vor Ort den Grund des Verkehrsunfalls schnell ermitteln, denn der 28-Jährige roch deutlich nach Alkohol. Ein bei ihm durchgeführter freiwilliger Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin unterbunden und eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Der hierbei entstandene Sachen am Fahrzeug beträgt rund 20.000 EUR.

mkl/Polizei Marktheidenfeld