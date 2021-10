Rienecker Scheune in Brand

Der Eigentümer versuchte noch das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Die insgesamt 118 Einsatzkräfte aus den umliegenden Feuerwehren konnten schließlich den Brand löschen. Der Gesamtsachschaden an der baufälligen Scheune beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro.

Auffahrunfall

Gemünden. Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr fuhr ein 60-jähriger Autofahrer auf der Bergstraße in Richtung Wernfelder Straße. An der Einmündung kam er zum Halt, was ein nachfolgender, 25-jähriger Autofahrer zu spät erkannte und auffuhr. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.500,- Euro.

Unfall im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 07:10 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2434 zu einem Verkehrsunfall. Im Begegnungsverkehr touchierten sich ein Lkw und ein Audi, wobei der linke Außenspiegel des Autos zu Bruch ging. Da beide Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang machten, konnte der Unfallverursacher nicht ermittelt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.

Weidezaungerät entwendet

Fellen. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen entwendete ein unbekannter Täter ein Weidezaungerät mit Autobatterie, was sich auf einer Koppel zwischen Fellen und Rengersbrunn befand, auf Höhe der Abzweigung Neuhof. Der Wert des entwendeten Geräts beläuft sich auf ca. 300,- Euro.

Radfahrer stürzte und fiel auf Auto

Fellen. Am Sonntagnachmittag gegen 16:40 Uhr fuhr ein 13-jähriger Schüler mit seinem Mountainbike durch Fellen. In einer Linkskurve fuhr er in den Hof eines Anwesens in der Spessartstraße. Dabei sprang er über einen Absatz und zurück auf die Fahrbahn.

Gleichzeitig fuhr eine 38-jährige Autofahrerin in entgegengesetzter Richtung. Der Schüler sprang der Autofahrerin frontal gegen das Fahrzeug. Er wurde hierbei leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

lady / Quelle: Polizei Gemünden