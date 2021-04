Rieneck: Schrauben in Autoreifen gedreht

Wer hat etwas beobachtet?

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 04:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Adelsberg kommend in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei querte ein Dachs die Fahrbahn und wurde von seinem Opel frontal erfasst. Durch die Kollision entstand ein Schaden am Kühler, wodurch das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf ca. 350,- Euro geschätzt.

Werbeschild in Gemünden umgeworfen

Gemünden- Wernfeld, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits in der Zeit vor Ostern ein Werbeschild, welches sich am Mainraidweg/Ecke Fußgänger-Bahnunterführung befindet, durch Hin- und Herrütteln aus dem Boden gelöst, umgeworfen und liegen gelassen.

Der Eigentümer stellte das Schild am Ostersamstag erneut auf, indem er den Sockel in die Erde grub. Bereits am Ostersonntag musste er jedoch feststellen, dass das Schild erneut umgeworfen wurde.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden