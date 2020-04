Rieneck: Sandsteinmauer angefahren und geflüchtet

Am Montagvormittag wurde die Sandsteinmauer eines Anwesens in der Straße „Rieneckertal“ beschädigt. Ein Zeugenhinweis hat jetzt ergeben, dass vermutlich der Fahrer eines Firmenfahrzeugs gegen 11:30 Uhr an der Sandsteinmauer hängen geblieben ist. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Gemünden. Am Dienstag gegen 17:40 Uhr wurde ein Autofahrer in der Würzburger Straße in Langenprozelten zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Ein Alkotest ergab bei dem 70-jährigen Fahrer einen Wert von 1,4Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Autofahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizeistation Gemünden