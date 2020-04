Rieneck: Gartenfeuer gerät außer Kontrolle

Am Freitagmittag hatte ein 22-jähriger Mann auf seinem Grundstück Brombeerstrauchreisig auf einen Haufen (etwa 1x1 m) gelegt und angezündet. Dabei hatte er jedoch den kräftigen Wind und die Trockenheit außer Acht gelassen. Der Haufen Brombeerreisig gab sofort eine hohe Flamme und außerhalb dieses Haufens fing die umliegende Bodenbedeckung ebenfalls das Brennen an. Mit Mühe und Glück konnte durch das zeitnahe Einsetzen eines Gartenschlauches der Brand gelöscht und Schlimmeres verhindert werden. Der 22-Jährige wird wegen eines Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz angezeigt.

Wildunfälle

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montagmorgen gegen 04:50 Uhr befuhr ein 56-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Kleinwernfeld kommend in Richtung Harrbach. Hierbei kreuzte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Pkw VW erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Mittelsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagabend gegen 21:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2304 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Mittelsinn, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der 22-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Da das Reh flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Der Sachschaden wird auf ca. 4.500,- Euro beziffert.

Gegen geparktes Auto gefahren

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Montag, gegen 02:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Autofahrerin den Röderweg in Gemünden. Hierbei stieß sie aus Unachtsamkeit mit der rechten Fahrzeugseite ihres Pkw Audi gegen einen geparkten Pkw Seat. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Sachbeschädigungen am Tennisheim

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Im Zeitraum von Samstag- bis Sonntagmittag verursachten bislang unbekannte Täter im Außenbereich der Tennisanlage neben dem Radweg mehrere Sachbeschädigungen.

Die Täter beschädigten zwei Gartentische, indem sie die Tischbeine umbogen. Außerdem wurde die Zugangstüre zu einem der Tennisplätze aus den Angeln gehoben und mit einem Fahrrad mit Stollenbereifung auf dem Platz herumgefahren. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 150,- Euro beziffert.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Ladendiebin konnte überführt werden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstag gegen 16:15 Uhr entwendete eine 57-jährige Frau in einem Einkaufsmarkt in der Wernfelder Straße Damenunterwäsche. Sie hatte die Bekleidungsstücke aus den Verpackungen genommen und in ihrer mitgeführten Tasche versteckt. Die Verpackungen ließ sie zurück. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass die Dame bereits einige Tage zuvor schon einmal Damenunterwäsche entwendet hatte. Der Beuteschaden wird insgesamt auf knapp 35,- Euro beziffert.

Geringe Mengen Rauschgift aufgefunden

Gemünden a.Main, Lkr. Main-Spessart. Am Samstagnachmittag wurden auf dem Verbindungsweg zwischen Baumgartenweg und Mainblickstraße zwei Personen im Alter von 19 und 14 Jahren angetroffen. Vor ihnen auf dem Fußweg standen Rauschgiftutensilien wie eine Bong und Longpaper. Bei den Personen konnte ein Joint, sowie ein Tütchen mit Marihuana sichergestellt werden. Gegen die Betroffenen wird Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Polizeistation Gemünden