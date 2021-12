Rewe-Center nach Brand bis mindestens Anfang der Woche geschlossen

»Der Markt wird voraussichtlich frühestens Anfang der Woche wieder geöffnet«, teilte eine Pressesprecherin des Konzerns auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Bestandsaufnahme sei derzeit noch nicht abgeschlossen.

Um 10.38 Uhr wurde die Wehr in Stockstadt alarmiert, schildert Armin Lerch. Vermutlich ein technischer Defekt hatte im Lagerbereich hinter der Kasseninformation einen Brand ausgelöst. 58 Kräfte der Wehren aus Stockstadt, Großostheim sowie die Werkfeuerwehr von Sappi, eines Einsatzleitwagens der Feuerwehr Glattbach und der Kreisbrandinspektion rückten aus. Der Rettungsdienst sicherte mit 10 Personen die Einsatzkräfte. Da die Kunden und Mitarbeiter der Durchsage gefolgt waren und den Markt umgehend verlassen hatten, mussten sich die Helfer um diese keine Sorgen machen. Der Rettungsdienst nahm sich 38 Personen an und versorgte sie mit Decken.

Der erste Trupp, der direkt in das Gebäude ging, wurde von dichtem schwarzen Rauch umhüllt, so Lerch. Das Feuer hatte die Sprinkleranlage ausgelöst, diese hielt das Feuer klein, so dass die Feuerwehr mit einem geringen Wasserverbrauch löschen konnte. Der Nachteil: Das Wasser beregnete nicht nur das Feuer, sondern auch einen großen Teil des übrigen Marktes. Da es laut Lerch »fast keine Wasserabläufe« gibt, sammelte es sich am Boden. Nachdem die Einsatzkräfte das Gebäude entraucht hatten, machte sich eine Reinigungsfirma an die Arbeit.

Brand im Rewe-Center in Stockstadt - 38 Personen evakuiert

Wie hoch die Wasserschäden letztlich sind, bleibt abzuwarten. Laut Lerch lief Flüssigkeit über Elektrik, Kühlaggregate, Ware. Die Bäckerei entsorgte unmittelbar nachdem die Feuerwehr um 13 Uhr das Gebäude freigegeben hatte ihre gesamte Ware. /Foto:

fka Ralf Hettler