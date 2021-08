Retzstadt: 12-Jähriger stürzt mit E-Bike

Ein 12-Jähriger war mit seinem E-Bike in Richtung Retzstadt unterwegs gewesen, als er gegen 11.45 Uhr etwa 1 km vor Retzstadt auf dem abschussigen Streckenabschnitt augenscheinlich zu stark abbremste und in der Folge uber seinem Lenker hinweg von dem Pedelec sturzte. Bei seinem Sturz zog sich der Junge neben einer Kopfabschurfung und diversen Prellungen auch eine schwerere Verletzung am Ellbogen zu, weshalb er vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der12-Jährige hatte leichtsinnigerweise bei seinem Sturz keinen Fahrradhelm getragen. Der Schaden an seinem Pedelec wird auf 250 Euro geschätzt.



Geparkten angefahren

Karlstadt. Eine böse Überraschung erlebte bereits am Mittwochmorgen ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer, als er gegen 5.30 Uhr zu seinem geparkten Pkw kam, der seit Dienstagmittag in Karlstadt auf dem Parkplatzes zwischen dem Bahngelände und der Eußenheimer Straße abgestellt gewesen war.

Während seiner Abwesenheit war ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen den Außenspiegel des Mercedes gefahren und hatte diesen gegen den Kotflugel des Daimlers geschlagen. Dabei entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher setzte indessen seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Karlstadt hat die Ermittlungen nach dem unbekannten Unfallfluchtigen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.





mkl/Polizei Karlstadt