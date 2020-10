Retzbach: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Ein Autofahrer teilte am Mittwoch gegen 13:00 Uhr telefonisch bei der Polizei in Karlstadt mit, dass vor ihm auf der Bundesstraße zwischen Retzbach und Karlstadt ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei, dabei mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen wäre und auch schon einen Leitpfosten umgefahren habe. Der Fahrer des Pkw, ein 49-jähriger Mann, konnte kurz darauf von den Beamten auf dem Gelände einer Tankstelle in Karlstadt angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden und sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Die Polizei Karlstadt bittet Zeugen der Fahrt des Mannes, insbesondere Fahrer der entgegenkommenden Fahrzeuge welche behindert oder gefährdet wurden, sich unter Tel. 09353/97410 bei der Polizei zu melden.

Auto rutscht gegen Mauer: Hoher Schaden

Gambach. Am Mittwoch verlor gegen 7:00 Uhr eine 19-jährige Autofahrerin in der Bahnhofstraße in Gambach die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte auf der regennassen Fahrbahn gegen eine Grundstücksmauer. Dabei entstand an ihrem Auto wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Zudem wurde ein Großteil der Mauer beschädigt, an der ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Geringe Menge an Drogen gefunden

Karlstadt. Am Mittwoch wurde bei einem 55-jährigen Mann am Bahnhof in Karlstadt eine geringe Menge an Amphetamin gefunden. Der Mann übergab den Beamten bei einer anschließenden Nachschau in seiner Wohnung noch eine weitere geringe Menge an Amphetamin und Cannabis. Die Drogen wurden sichergestellt, auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.

xere/Polizei Karlstadt