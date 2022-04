Retzbach: Betrunken auf Eltern eingeschlagen

Mit einem Blutalkoholwert von 2,5 Promille schlug der 19-Jährige schließlich auf seine Eltern ein. Ein Bekannter des Mannes wollte schlichten und wurde bei dem Versuch ebenfalls verletzt. Der Bekannte erlitt eine Fraktur der linken Hand und musste in ein Würzburger Klinikum eingeliefert werden. Erst durch Einsatzkräfte der Karlstadter Polizei konnte der Streit geschlichtet werden. Der junge Mann bekam einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Körperverletzung.





Papierpresse eines Supermarkts in Zellingen brennt



Zellingen. Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, entzündete sich die Papierpresse eines Zellinger Supermarktes. Nachdem die Mitarbeiter des Verbrauchermarktes zunächst Brandgeruch in den Lagerräumlichkeiten bemerkten, wurden alle Kunden vorsorglich aus der Filiale evakuiert. Im Folgenden konnte eine sukzessiv ansteigende Rauchentwicklung in der Filiale festgestellt werden. Durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Brandursache schließlich an einer Papierpresse ausgemacht werden. In der Papierpresse kam es zu einem

Schwelbrand, der eine starke Rauchentwicklung nach sich zog. An dem Großeinsatz waren insgesamt 58 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Karlstadt, Zellingen, Retzbach, Himmelstadt und Erlabrunn beteiligt. Am Brandobjekt entstand ein Sachschaden von ca. 16.000,- Euro. Es wurden keine Personen verletzt.



Pkw geführt ohne Steuern zu entrichten

Karlstadt. Am Samstagabend, gegen 21.20 Uhr, konnte die Karlstadter Polizei einen 22 jährigen Autofahrer kontrollieren, der seinen Pkw mit

roten Händlerkennzeichen führte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer das Kraftfahrzeug zu privaten Zwecken nutzte. Dieses war somit steuerpflichtig. Da der Fahrer für diese Zulassung jedoch keine Steuern entrichtete, erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung.

mkl/Polizei Karlstadt