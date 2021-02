Rentnerin streift in Karlstadt Verkehrszeichen

Die ältere Dame streifte am Mittwoch gegen 11:30 Uhr am Sändleinsweg in Karlstadt mit ihrem Pkw an einem Verkehrszeichen entlang. Das Schild wurde verbogen, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 500.- Euro entstand. An dem Auto der Frau wurde bei dem Unfall die komplette linke Fahrzeugseite stark beschädigt. Der Schaden an dem BMW beträgt ca. 10000.- Euro.

Fundfahrrad

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Am Kalvarienberg wurde am Mittwochnachmittag in der Nähe des naheliegenden Single-Trails ein hochwertiges E-Bike gefunden und zur Polizei gebracht. Der Eigentümer des Fahrrades wird gebeten sich bei der Polizei in Karlstadt zu melden.

klal/Quelle: Polizei Karlstadt