Rentner von falschen Handwerkern in Darmstädter Wohnung bestohlen

Einer der Kriminellen hatte zwischen 9 Uhr und 11 Uhr an der Wohnungstür des älteren Herren in

der Heinrichstraße geklingelt und vorgegeben, ein Handwerker zu sein. Er sei

beauftragt, Messungen in den Räumen vorzunehmen und bat um Einlass. Im guten

Glauben ging der Senior der Bitte nach und ließ den Unbekannten in seine

Wohnung. Während der falsche Handwerker den Senior in ein Gespräch verwickelte,

nutzte vermutlich ein weiterer Komplize die Gelegenheit, betrat ebenfalls die

Wohnung und schnappte sich Geld aus einer Tasche. Danach flüchteten beide.

Der Gesprächsführer wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,90 Meter

groß beschrieben. Er trug Handwerkerkleidung und sprach akzentfrei Deutsch.

Weitere Details hinsichtlich der Personenbeschreibungen liegen den Beamten

derzeit nicht vor. Die Ermittler des Kommissariats 24 schließen nicht aus, dass

die Täter bereits im Vorfeld oder anschließend bei weiteren Anwohnern in der

Straße geklingelt haben. Möglicherweise konnte sie dabei beobachtet werden? Vor

diesem Hintergrund werden Zeugen, denen zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen in

Tatortnähe aufgefallen sind, gebeten, sich mit der Kripo in Verbindung zu

setzen. Unter der Rufnummer 06151/9690 wird alles Sachdienliche

entgegengenommen.

klal/Quelle:Polizei Südhessen