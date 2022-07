Streit mit Pflegekraft: Rentner in Burgsinn verletzt

Wie die Polizei mitteilt, wurde der 78-Jährige dabei verletzt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage sagte, besteht zwischen den beiden ein »enges nachbarschaftliches Verhältnis«, aber keine formelle Pflege. Warum die beiden in Streit gerieten, sei nicht bekannt. »Auf die Vernehmung vor Ort wurde verzichtet, weil die Stimmung so aufgeheizt war«, gab der Sprecher Auskunft.

Der Mann erlitt nach eigenen Angaben eine blutende Wunde, dagegen soll er die Frau an den Haaren gezogen haben. Folglich erstatteten beide Anzeige wegen Körperverletzung. Ärztliche Hilfe hätte keiner der beiden in Anspruch nehmen müssen, informierte der Sprecher. rbb

Anzeige gegen Fahrer einer Sattelzugmaschine

Gemünden. Am Montag gegen 12:15 Uhr wurde der Fahrer eines Sattelzuges in der Ladestraße einer Schwerlastkontrolle unterzogen. Beim Auslesen der Fahrerkarte wurde festgestellt, dass der Unternehmer in den letzten 29 Tagen mehrfach mit der gesteckten Fahrerkarte seines Angestellten gefahren ist. Ihn erwartet jetzt eine Strafanzeige.

Traktor war nicht versichert

Burgsinn. Am Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, fiel den Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt ein Traktor ohne Kennzeichen auf. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle gab der 32-jährige Fahrer an, dass er den Traktor lediglich ein paar Stunden im Jahr nutzt, um Heu zu wenden und ihn deshalb nicht angemeldet hat. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrer erwartet eine Anzeigte wegen eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Steinkreuz beschädigt - Unbekannter Verursacher ist geflüchtet

Karsbach. Im Zeitraum von Sonntagabend bis Montagmorgen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Verbindungsstraße (Verlängerung am Steingraben) in Karsbach von der Staatsstraße 2303 kommend in Richtung der Kreuzung zur B27. Hier kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Steinkreuz am Fahrbahnrand. Das Kreuz aus Sandstein wurde hierbei komplett zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000,- Euro geschätzt. Da es außer einer massiven Bremsspur keinerlei verwertbare Spuren oder Hinweise auf den Verursacher gibt, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 09351/97410.

mci / Quelle: Polizei Gemünden