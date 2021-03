Rentner bedroht Partnerin in Mömlingen

Zu einem Beziehungsstreit sind Beamte der PI Obernburg am Montag Abend gegen 19.20 Uhr nach Mömlingen ausgerückt. Hier war mitgeteilt worden, dass ein Rentner seine Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht haben soll. Zur Abklärung des Sachverhaltes wurden mehrere Streifen nach Mömlingen beordert. In der Nähe des Einsatzortes kam einer Streife bei der Anfahrt zum Objekt ein unbeleuchteter Pkw entgegen. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass der Rentner seine Wohnung verlassen hatte, nachdem die Lebensgefährtin die Polizei verständigt hatte. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass er stark alkoholisiert am Steuer saß. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,54 Promille. Die eingesetzten Beamten ordneten eine Blutentnahme an und nahmen den 60-Jährigen in Gewahrsam. Bei der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten die Beamten eine Signalpistole, mit der die Mitteilerin bedroht wurde, sowie eine Armbrust sichergestellt werden.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Eschau. Am Montag Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, ist einer Streife der PI Obernburg im Bereich der Mühlgasse ein Opelfahrer aufgefallen. Bei seiner Anhaltung und anschließenden Prüfung auf Fahrtauglichkeit stellten die Beamten erhebliche körperliche Mängel fest, die auf zeitnahen Drogenkonsum hindeuteten. Die Beamten ordneten hierauf eine Blutentnahme bei dem 19-jährigen Leidersbacher an. Ein Drogenvortest bestätigte die Einschätzung der Beamten, dass der junge Fahrer nicht mehr fahrtüchtig ist.

klal/Quelle:Polizei Obernburg