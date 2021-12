Rentner auf Parkplatz eines Supermarktes in Schöllkrippen geschlagen

Der Rentner erlitt dabei einen Kieferbruch. Der 72-jährige hielt sich am 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes auf. Plötzlich kam ein 40-jähriger Mann, der dem Rentner persönlich bekannt war, auf ihn zu und versetzte ihm ohne Vorwarnung einen Faustschlag ins Gesicht. Anschließend ging der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof, wo er von einer Polizeistreife angetroffen werden konnte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Der Rentner wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Gelnhausen gebracht. Auf den 40-Jährigen kommt nun Anzeige wegen Körperverletzung zu.

Unfallflucht - schwarzer VW GTI gesucht

Kahl. Am Donnerstagnachmittag kam es im Ostring zu einer Unfallflucht, bei der ein Schaden von 1.500 Euro entstand. Um 16.30 Uhr fuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem Renault auf dem Ostring in Richtung Friedhofstraße. In der Gegenrichtung musste ein Autofahrer verkehrsbedingt warten. Hinter ihm stand ein VW GTI, dessen Fahrer den haltenden Wagen überholte. Dabei touchierte er den entgegenkommenden Renault auf der linken Seite. Trotz eines Schadens von 1.500 Euro, fuhr der unbekannte VW-Fahrer unverrichteter Dinge weiter. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen VW GTI, der ebenfalls auf der Fahrerseite beschädigt sein müsste.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Unfallflucht

Schöllkrippen. Am Donnerstag zwischen 13.15 und 13.45 Uhr wurde in Schöllkrippen ein geparkter Opel angefahren. Der Opel war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellt. Der unbekannte flüchtiger Verursacher hinterließ einen Schaden am hinteren rechten Radlauf (1.500 Euro).

Rangierunfall

Karlstein-Dettingen. Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr beschädigte ein 55-jähriger Ford-Fahrer beim Rangieren in der Hanauer Landstraße einen Kia. Dessen Fahrerin hatte hinter dem Ford gehalten. Fazit: 1.500 Euro Schaden am Kia und 500 Euro am Ford.

Spiegelberührung im Gegenverkehr - Verursacher gesucht

Mömbris-Schimborn. Am Mittwoch um 13.15 Uhr fuhr eine 53-jährige Opel-Fahrerin auf der Staatstraße 2305 von Schimborn in Richtung Kaltenberg. Ihr kam ein unbekanntes Auto entgegen, dessen Fahrer offenbar zu weit links fuhr, so dass es zu einer Spiegelberührung kam. An dem Opel ging dabei der Spiegel zu Bruch (300 Euro). Der unbekannte Autofahrer fuhr in Richtung Schimborn weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Stecklicht und Tacho von Fahrrad gestohlen

Kahl. Am Donnerstag zwischen 05.45 und 17.45 Uhr entwendete ein Unbekannter von einem Mountainbike das Stecklicht sowie den Tacho (Wert ca. 30 Euro). Das Fahrrad war am Bahnhof in Kahl abgestellt.