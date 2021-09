Rennradfahrerin stürzt in Großwallstadt und wird verletzt

Am 09.09.21 befuhren gegen 16:15 Uhr zwei Rennradfahrer den Fahrradweg von Großwallstadt in Richtung Sulzbach. Etwa Mittig zwischen dem Ortsbereich Großwallstadt und der Roland-Schwing-Brücke wollte die 36 jährige Rennradfahrerin, welche vor ihrem Begleiter fuhr, während der Fahrt etwas aus ihrer Trikottasche holen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte über den Lenker. Sie prallte dabei mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Der getragene Helm wurde sichtlich beschädigt und konnte mutmaßlich schwerere Verletzungen im Kopfbereich verhindern. Sie trug eine Gehirnerschütterung sowie diverse Prellungen und Schürfwunden davon und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Katalysator in Klingenberg gestohlen

Klingenberg a.Main, Lkrs. Miltenberg Im Zeitraum von ca. 06:15 - 15:45 Uhr wurde am 09.09.21 an einem auf dem Firmenparkplatz der Firma WIKA in der Bahnhofstraße geparkten Pkw Opel der Katalysator durch einen bis dato unbekannten Täter mittels Flexen oder Sägen ausgebaut. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht.

Kennzeichen in Obernburg gestohlen

Obernburg a.Main, Lkrs. Miltenberg In der Nacht vom 08.09. auf den 09.09.21 wurden an einem in der Martin-Luther-Straße in Obernburg a.Main an der Straße geparkten Pkw Mercedes beide Kennzeichen durch einen bis dato unbekannten Täter abgebaut und entwendet. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht.

Birnendiebstahl in Hausen

Hausen, Lkrs. Miltenberg Ein auf einer Obstwiese zwischen Hausen und Rossbach stehender Birnbaum wurde in der Zeit vom 06.09. bis zum 08.09.21 durch einen bis dato unbekannten Täter angegangen. Hier erntete der Täter unbefugt ca. 20kg Birnen der Sorte „Claps Liebling“. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht.

Elektrokleinstfahrzeug ohne Versicherung , Fahrer unter Drogeneinfluss

Großwallstadt, Lkrs. Miltenberg Am 09.09.21 wurde gegen 12:00 Uhr in Großwallstadt der Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeuges (E-Scooter) einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein vorgeschriebener Haftpflichtversicherungvertrag bestand. Ein erforderliches Versicherungskennzeichen war nicht angebracht. Im Rahmen der Kontrolle fielen bei dem 31 jährigen Benutzer und Besitzer des Scooters drogentypische Auffälligkeiten auf. Aus diesem Grunde wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen hinzugerufenen Arzt durchgeführt.

Auto auf Privatparkplatz in Erlenbach zerkratzt

Erlenbach a.Main, Lkrs. Miltenberg Am 09.09.21 wurde in der Zeit von ca. 08:00 - 08:30 Uhr ein auf einem Privatparkplatz in der Lindenstraße abgestellter Pkw Opel erheblich zerkratzt. Ein bis dato unbekannter Täter zerkratzte den Pkw vom Außenspiegel bis zum Fahrzeugheck und verursachte hierdurch einen erheblichen Sachschaden. Es wird nach Zeugen für den Vorfall gesucht.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen dernPolizei Obernburg