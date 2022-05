Rennradfahrer prallt in Maintal-Wachenbuchen gegen 10-Jährige und fährt weiter

Das Mädchen war laut Polizei mit ihrem Kinderfahrrad auf dem Weg zur Schule und fuhr gegen 7.45 Uhr auf der Mittelbucher Straße in Maintal-Wachenbuchen. Als der von hinten herannahende Radler mit seinem blaugrauen Gefährt an ihr vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß, wodurch beide stürzten. Hierbei verletzte sich die Zehnjährige leicht am Knie und auch ihr Rad wurde beschädigt.

Der Rennradfahrer fuhr anschließend weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Unfallfluchtermittler in Langenselbold bitten nun um Hinweise zu dem Unbekannten unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Einbruch in Rohbau

Hanau/Wolfgang. Kabeldiebe waren am Wochenende auf einer Baustelle in der Benjamin-Franklin-Straße im Bereich der einstelligen Hausnummern zugange. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen die Täter zunächst die Tür zu dem Rohbau (Gebäude 316) auf und sägten im Keller bereits gelegte Kabel ab. Außerdem hebelten sie die Tür zu einem Lager auf und stahlen weitere Kabel. Die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe Großauheim bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9597-0.

Geparkter VW in Seligenstadt gestreift

Seligenstadt. Innerhalb einer halben Stunde ereignete sich am Montagmittag in der Einhardstraße eine Unfallflucht, zu der die Polizei um Hinweise bittet. Zwischen 12.15 und 12.45 Uhr wurde ein gegenüber der Hausnummer 59 geparkter VW vermutlich beim Vorbeifahren von einem unbekannten Fahrzeug gestreift. An dem gelben Touran ist nun der linke Kotflügel beschädigt. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Unfallflucht: 6.000 Euro Schaden - Zeugen gesucht

Seligenstadt. Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag in der Abt-Peter-Straße ereignet hat. Zwischen 13.50 und 16.15 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz an der Feuerwehr abgestellter roter Tesla angefahren. An dem Model 3 Performance sind Löcher und Dellen am hinteren linken Kotflügel und der Fahrertür. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um den Schaden von etwa 6.000 Euro und machte sich davon. Die Unfallfluchtermittler bitten um Hinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Polizei Südosthessen/kick