Am Nachmittag fuhr der Polizei zufolge ein 37-jähriger Rennradfahrer die Brückenstraße vom Main kommend in Richtung Fußgängerbrücke und musste aufgrund von parkenden Fahrzeugen auf die linke Fahrbahnseite wechseln. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 58-jährigen Mountainbiker ,welcher über die Fußgängerbrücke fuhr. Es kam zum Frontalzusammenstoß wodurch beide Fahrer leicht verletzt wurden. An den beiden Fahrrädern entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 250 Euro.

Mit E-Scooter unterwegs - Versicherung fehlte

Bei der Kontrolle eines 59-jährigen am Freitagnachmittag, welcher mit seinem E-Scooter eigenen Angaben zu Folge eine Probefahrt durch die Innenstadt von Karlstadt unternahm, hat die Polizei festgestellt, dass dieser nicht versichert war. Bei

dem E-Scooter handelt es sich um Fahrzeug, welches unter die Verordnung für Elektrokleinstfahrzeuge fällt und somit im öffentlichen Straßenverkehr nur benutzt werden darf, wenn es über den notwendigen Versicherungsschutz verfügt.

Polizei Karlstadt/kick