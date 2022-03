Rennrad-Fahrerin stürzt in Lohr - 59-Jährige verletzt

Am Sonntagmittag war die Frau unterwegs. In der Jahnstraße verlor sie das Gleichgewicht, bremste falsch und kam schließlich ohne Fremdverschulden zu Sturz. Die Radfahrerin zog sich Läsionen an der Hüfte und dem rechten Handrücken zu. Ein Rettungswagen brachte sie leicht verletzt in das Klinikum Main-Spessart.

Am Rennrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300,- €.

Außenspiegel in Partenstein beschädigt

Am Sonntagmorgen wurde der Außenspiegel eines im Oberen Weg abgestellten Opel abgeschlagen oder abgetreten. Eine Nachbarin konnte laut Polizei gegen 6 Uhr ein verdächtiges Scheppern vernehmen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de an die Polizeiinspektion Lohr a.Main zu wenden.

Polizei Lohr/kick