Renitente Frau von Sicherheitsdienst mit Pfefferspray gesprüht

Nachdem sie am Freitagabend, gegen 22:58 Uhr auf dem Gelände des Campingplatzes in Kahl andere Gäste angepöbelt haben soll, wurde einer 31-jährigen Frau durch den Sicherheitsdienst des Campingplatzes ein Hausverbot ausgesprochen. Die Dame wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten vom Platz begleitet, anschließend sollte sie die Örtlichkeit mit einem Taxi verlassen. Nachdem der Taxifahrer allerdings nach Abrücken der Polizeibeamten die Mitnahme der Frau mangels Bargeld verweigerte und sie am Campingplatz wieder aussteigen ließ, kam es in der Folge zu einem erneuten Aufeinandertreffen der Dame und des Sicherheitsdienstmitarbeiters des Campingplatzes, in deren Verlauf der 26-jährige Sicherheitsdienstmitarbeiter Pfefferspray gegen die Frau einsetzte. Die näheren Umstände des Vorfalles sind nun Gegenstand strafrechtlicher Ermittlungen.

Vorfahrt missachtet, Unfall gebaut

Karlstein-Dettingen. Zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte kam es am Freitagabend gegen 18 Uhr in der Brückenstraße in Dettingen. Ein 36-jähriger Paketzusteller befuhr mit seinem Kleintransporter die Brückenstraße in nordwestlicher Richtung. An der Einmündung der Brunnenstraße missachtete der 36-Jährige die Vorfahrt eines von rechts kommenden 76-Jährigen, der mit seinem Skoda in die Brückenstraße einbiegen wollte. Es kam daraufhin zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand.

Mit Mofa auf geparktes Auto aufgefahren

Schöllkrippen. Am Freitagmittag, gegen 12:20 Uhr kam es in der Laudenbacher Straße in Schöllkrippen zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 15jähriger Schüler bog mit seinem Mofa von der Waagstraße aus nach links in die Laudenbacher Straße ab. Hierbei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW und prallte mit seinem Mofa in das linke Heck des BMW. Der 15-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus verbracht werden. An Mofa und Pkw entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Sperrpfosten übersehen

Kahl. Am Freitagmorgen, gegen 9:00 Uhr kam es in der Hanauer Landstraße in Kahl zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 53-jährige Fahrradfahrerin, befuhr den Radweg von Karlstein kommend in Richtung Hanau. Da eine 66-jährige Fahrzeugführerin ihren VW verbotswidrig auf dem Radweg geparkt hatte, musste die Radfahrerin diesem ausweichen. Hierzu wich sie nach rechts auf den Gehweg aus, übersah hierbei allerdings einen zum Schutz der Fußgänger dort aufgestellten Stahlbügel. Die Radfahrerin prallte gegen den Stahlbügel, stürzte und zog sich hierbei Verletzungen am Handgelenk zu.

Ladendieb erwischt

Alzenau. Mitarbeiter eines Supermarktes in der Brentanostraße in Alzenau bemerkten am Freitagvormittag gegen 10:48 Uhr, wie ein 66-jähriger Kunde Waren auspackte und in seiner Hosentasche versteckte. Nach passieren der Kasse wurde der Mann durch das Personal angesprochen, woraufhin er aber alles leugnete und sich weigerte das am Körper mitgeführte Diebesgut auszuhändigen. Erst nach Hinzuziehung einer Streife der PI Alzenau händigte der Mann schließlich die entwendeten Waren aus. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahl.

Auf unseriöse Schädlingsbekämpfer reingefallen

Alzenau. Bereits im Laufe des Dienstags fiel ein 65-jähriger Rentner aus Alzenau auf einen unseriösen Schädlingsbekämpfungsdienst herein. Der 65-jährige hatte zur Bekämpfung eines Schädlingsbefalls über das Internet Kontakt zu einem 24h-Kammerjägerdienst aufgenommen. Der Mitarbeiter des angeblichen „Kammerjägerdienstes“ erschien gegen 19:40 Uhr und verlangte nach seinem Einsatz umgehende Bezahlung vor Ort zu völlig überhöhten Preisen, obwohl die Ursache des Schädlingsbefalles nicht völlig beseitigt worden war. Trotzdem zahlte der 65-jährige Geschädigte eine hohe dreistellige Summe an den unbekannten Täter.

In diesem Zusammenhang wird nochmals vor unseriösen Dienstleistern in den Bereichen Insektenbekämpfung/Schlüsseldienst/Rohrreinigung etc. gewarnt. Diese firmieren im Internet häufig als 24h Notdienste bzw. geben vor Handwerker vor Ort zu vermitteln. Die angeblichen „Handwerker“ verrichten die Arbeit aber anschließend oft nicht sachgerecht und verlangen umgehende Bezahlung noch vor Ort zu deutlich überhöhten Preisen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den begangenen Straftaten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Alzenau unter der Tel-Nr. 06023/944-0 in Verbindung zu setzen.