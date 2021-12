Renaultfahrer in Aschaffenburg schwer verletzt: Unfallverursacher zunächst flüchtig

Gegen 20.15 Uhr war ein Golffahrer auf der Darmstädter Straße in Richtung Stockstadt unterwegs. Nach Zeugenaussagen überholte er mehrere Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit, bevor er in Höhe des Hafens in das Heck eines ebenfalls stadtauswährts fahrenden Renaults prallte.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Renault Clio nach links von der Fahrbahn geschleudert. Er prallte in ein Buswartehäuschen, in welchem er schließlich zum Stehen kam.

Unfall auf der Darmstädter Straße in Aschaffenburg am Sonntagabend

Nach ersten Erkenntnissen erlitt der 27-jährige Fahrer des Clio schwere Verletzungen. Er wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Fahrer des unfallverursachenden Golfs und zwei Mitfahrer flüchteten von der Unfallstelle. Als die erste Polizeistreife eintraf, war nur noch ein Mitfahrer vor Ort. Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet.

Die Feuerwehr Aschaffenburg war mit Kräften der Ständigen Wache und des Löschzugs 4/5 Leider im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, auszuleuchten und die Fahrbahn zu reinigen. Die Feuerwehr Karlstein unterstützte mit einer Drohne.

Noch in der Nacht zum Montag stellte sich der flüchtige 21-jährige Golffahrer auf der Polizeiinspektion Aschaffenburg auf Grund des hohen Fahndungsdrucks. Eine Mitfahrerin konnten die Polizeibeamten schließlich mit leichten Verletzungen im Klinikum Aschaffenburg antreffen und auch der dritte Gesuchte wurde noch in der Nacht ermittelt.

Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert – sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf weit über zehntausend Euro summieren.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Darmstädter Straße war für rund vier Stunden komplett gesperrt.

Die Polizei bittet eventuelle Unfallzeugen, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.