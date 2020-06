Renault und Audi kollidieren frontal - drei Leichtverletzte in Alzenau

Am Mittwochmittag kam es in der Dieselstraße zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos. Gegen 12:20 Uhr wollte eine 40- jährige Renault-Fahrerin den bereits rotlichtanzeigenden Bahnübergang in Richtung Brentanostraße überqueren. Dabei geriet das Fahrzeug außer Kontrolle und kollidierte mit dem entgegen kommenden Audi einer 34- jährigen und ihrer 5- jährigen Tochter. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vorsorglich zur Untersuchung in naheliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erwartet nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

Gegen geparkten Opel gefahren

Alzenau/Albstadt, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmorgen gegen 08:00 Uhr fuhr eine 79- jährige Peugeot-Fahrerin in der Freigerichter Straße aus Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand geparkten Opel auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 17.000 Euro.

Fahrradfahrer übersieht Auto und verletzt sich bei Unfall

Kahl a. Main, Lkr. Aschaffenburg. Am Mittwochmittag gegen 14:10 Uhr wollte ein Fahrradfahrer die Straße „Zur Sandmühle“ überqueren. Hierbei missachtete er das Ende des Fahrradweges und übersah einen 43-jährigen Mercedes-Fahrer, der gerade an die Kreuzung heranfuhr. Auf der Fahrbahn kam es daraufhin zur Kollision. Der Fahrradfahrer wurde mit Verdacht auf diverse Prellungen vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau