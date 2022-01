Renault prallt nahe Leidersbach gegen entwurzelten Baum

Im Waldbereich war hier ein Baum entwurzelt worden und auf die Fahrbahn gefallen. Der Renaultfahrer erkannte das auf der Fahrbahn liegende Hindernis zu spät und fuhr über das Hindernis. Nach Alarmierung der Leidersbacher Wehr, die den Baum von der Fahrbahn räumte und unter dem Renault befindliche verkeilte Äste beseitigte, konnte der Heimbuchenthaler die Fahrt mit seinem Fahrzeug fortsetzen. Der entstandene Sachschaden an dem Renault beträgt ca. 500 Euro.

Felsbrocken auf Fahrbahn

Eschau. Bereits am Dienstag Abend gegen 20.00 Uhr mussten Helfer der Wehr aus Eschau/Sommerau auf die Staatstraße 2308 zwischen Eschau und Hobbach ausrücken. Hier war gemeldet worden, dass ein Gesteinsbrocken auf die Fahrbahn gerollt sei. Vor Ort konnten Polizei und die Helfer der Wehr einen ca. 80x80 cm großen Gesteinsbrocken feststellen, der sich im steilen Hang gelöst und auf die Fahrbahn gerollt war. Glücklicherweise wurde hier kein Fahrzeug, das die Gefahrenstelle passierte, gefährdet. Die Helfer der Wehr und der Straßenmeistere beseitigten mittels eines Radladers das „gewichtige" Hindernis und reinigten die Fahrbahn, die während der Bergungsarbeiten teilweise gesperrt werden musste.

Beim Einfahren in Kreisel verunfallt

Sulzbach. Am Mittwoch früh gegen 06.50 Uhr hat es am Kreisel Jahnstraße/Breiter Weg gekracht. Zur Unfallzeit war eine Sulzbacherin von der Jahnstraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren. Hierbei übersah die Golffahrerin einen vorfahrtsberechtigten Peugeot, dessen Fahrer sich bereits im Kreisel befand. Der Peugeot prallte in die linke Seite des wartepflichtigen VWs. Hierbei wurden beide Wagen erheblich beschädigt, der angerichtete Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 10.000 Euro belaufen.

Vorfahrt missachtet-Auffahrunfall

Elsenfeld. Am Dienstag Vormittag, 04.01.2022, gegen 11:30 Uhr, ist es auf der Mainbrücke zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Erlenbacher war hier mit seinem Golf von der Glanzstoffstraße kommend auf die Mainbrücke eingefahren. Hier hatte er die Vorfahrt eines VW-Toruran-Fahrers missachtet, der von Elsenfeld kommend auf der Mainbrücke Richtung Obernburg unterwegs war. Der Touran krachte in das Heck des wartepflichtigen WW-Golf. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 3500 Euro. Beide Autos waren nach dem Unfall noch fahrbereit.