Renault landet im Graben - Fahrer leicht verletzt

Ein Unfall, der am Dienstag früh gegen 07:55 Uhr aus Röllbach gemeldet worden ist, ist glücklicherweise glimpflich für den Verursacher ausgegangen. Ein Kleinheubacher war hier, von Großheubach kommend Richtung Röllbach unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Röllbach kam er in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Der Renaultfahrer versuchte hierauf, das schleudernde Fahrzeug abzufangen, kam jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben.

Hier überschlug sich der Twingo und kam schließlich im Acker auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer des Renault konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und konnte über die demolierte Frontscheibe aus seinem total beschädigten Kleinwagen herausklettern. Er wurde von Helfern des BRK medizinisch versorgt und leicht verletzt ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Sein Wagen, der nur noch Schrottwert hat, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Helfer der Röllbacher Wehr waren vor Ort im Einsatz, während der Unfallaufnahme musste die Staatstraße für ca. 15 Minuten gesperrt werden.

Vorfahrt missachtet- eine leicht Verletzte

Erlenbach. Gegen 14:55 Uhr ist es am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Liebigstraße-Elsenfelder Straße zu einem Unfall gekommen. Ein auswärtiger Mercedesfahrer war hier stadteinwärts unterwegs und wollte die vorfahrtsberechtigte Liebigstraße Richtung Stadtmitte überqueren. Der Mercedesfahrer missachtete hier das Stopp-Zeichen und überquerte die Liebigstraße. Hier wurde er von einem Skoda Octavia, dessen Fahrerin Richtung Krankenhaus unterwegs war, erfasst. Durch die Wucht der Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die 48-jährige Fahrerin im Skoda erlitt leichtere Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Erlenbacher Klinikum verbracht.

Ihr Auto dürfte nur noch Schrottwert haben. Am Mercedes des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Helfer der Erlenbacher Wehr waren zur Absicherung und Säuberung der Straße vor Ort.

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Wörth. Eine Streife der PI Obernburg hat am Donnerstag Abend gegen 18:35 Uhr in Wörth einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Den Beamten war der Pkw Smart in der Münchner Straße aufgefallen. Bei der Anhaltung des auswärtigen Fahrers stellten die Beamten drogentypische körperliche Ausfallerscheinungen fest und ordneten daher eine Blutentnahme an. Die Weiterfahrt des 27-Jährigen Fahrers wurde untersagt.