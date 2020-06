Renault-Fahrer prallt gegen Baum bei Waldbrunn und stirbt

Am Dienstag, gegen 21.00 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Renault Twingo auf der K 3929 von Schöllbrunn in Richtung Weisbach. An der Bushaltestelle "Mühle" kam das Fahrzeug aus unbekannter Ursache in einer Senke nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal auf einen Baum. Bei dem Unfall wurde der Fahrer, der sich allein im Auto befand, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Neckar-Odenwald-Kreis