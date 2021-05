Renault-Fahrer kommt in Elsenfeld von der Fahrbahn ab

Auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte der Renault vor dem Schulzentrum sieben Metallpfosten. An dem Pkw entstand ein Totalschaden.

Auffahrunfall

Obernburg. Gegen 18:20 Uhr fuhr ein Audi-Fahrer von der B469 ab und wollte in Richtung Elsenfeld weiter fahren. An der Einmündung zur Mainbrücke fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen vorrausfahrenden Opel auf, welcher an der Einmündung wartete. An beiden Fahrzeugen wurden die Stoßstangen beschädigt, Sachschaden insgesamt ca. 650,- EUR.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wörth. Im Verlauf der Verkehrskontrolle eines VW-Fahrers auf der Landstraße, gegen 15:45 Uhr, wurde festgestellt, dass der 30 jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt untersagt.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Erlenbach. Auf der Elsenfelder Straße wurde, gegen 16:55 Uhr, der 26 jähriger Fahrer eines Daimlers einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein anschließender Drogenvortest verlief zudem positiv, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Unfallflucht

Klingenberg. In der Zeit vom 22.05.21, 16:30 Uhr, bis 23.05.21, 11:30 Uhr, parkte ein silberner Ford auf der Schulstraße in Trennfurt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte die Heckstoßstange des Fords und entfernte sich. An dem Ford entstand ein Schaden von ca. 500,- EUR.

Fahrraddiebstahl

Mönchberg. Bereits am 21.05.21, 18:00 Uhr, bis 22.05.21, 11:00 Uhr, wurde ein schwarzes MTB-Pedelec aus einer Garage in der Frankenstraße entwendet. Der Verbleib des Fahrrades und der Täter sind bisher nicht bekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

vd/Polizei Obernburg