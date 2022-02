Reitunfall in Mömbriser Reithalle

Der Helm, den die Reiterin trug, verhinderte dabei wohl schlimmeres.

Die Geschädigte wurde mittelschwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Unfallflucht

Schöllkrippen. Zu einer Unfallflucht kam es am Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 18 Uhr. Der Geschädigte parkte im Tatzeitraum seinen VW Tiguan in der Aschaffenburger Straße auf einem eigens von ihm angemieteten Parkplatz. Als er zu seinem PKW zurückkehrte, bemerkte er einen Kratzer am hinteren rechten Kotflügel. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Alzenau/mm