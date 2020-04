Reiterin stürzt von Pferd bei Niedernberg

Am Mittwoch, gegen 17:40 Uhr, ritt eine 37 jährige Frau mit ihrem Pferd auf einem Feldweg im Bereich des Heiligenwegs. Als das Pferd plötzlich hoch stieg, stürzte die Reiterin auf den Weg und verletzte sich leicht. Sie wurde vor Ort vom BRK behandelt.

Kleinwallstadt. Am Mittwoch, gegen 18:55 Uhr, wurde im Rahmen einer Personenkontrolle bei einem 23 jährigen Mann im Bereich des Plattenbergschwimmbades eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfall beim Rückwärtsfahren

Wörth. Am Mittwoch fuhr ein 52 jähriger Laster-Fahrer, gegen 12:10 Uhr, rückwärts vom Parkplatz des Lidl-Marktes auf die Presentstraße. Hierbei stieß er mit einem vorbeifahrenden Omnibus zusammen. An dem Laster entstand ein Schaden von ca. 300 Euro und an dem Bus von ca. 500 Euro.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elsenfeld. Gegen 13:45 Uhr am Mittwoch fiel einer Streifenbesatzung ein Mercedes auf der Marienstraße auf. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt mit dem Auto untersagt.

xere/Polizei Obernburg