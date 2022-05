- Dieser Artikel wird laufend aktualisiert -

Gegen 14 Uhr war ein Reisebus auf der Bundesstraße B469 in Richtung Miltenberg unterwegs. Ein Pkw-Kleintransporter mit zwei Frauen im Alter von 46 und 78 Jahren war von der anderen Richtung her unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der Bus kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Nach Informationen der Polizei Unterfranken wurden dabei drei Personen schwer verletzt und 38 weitere leicht. Die Fahrer des Busses, die Fahrerin des Kleintransporters sowie eine Beifahrerin wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer verletzt. Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurden sie umgehend in naheliegende Krankenhäuser gebracht beziehungsweise mit dem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen. Die insgesamt 38 Insassen des Reisebusses aus dem Landkreis Fulda wurden leicht verletzt und vor Ort ärztlich versorgt. Die Reisegruppe selbst stammt aus dem Landkreis Bad Kissingen.

Die Situation an der Unfallstelle mit den vielen Verletzten beschrieben Beobachter zunächst als chaotisch.

Vor Ort befand sich am Dienstagnachmittag ein Großaufgebot an Rettern, Feuerwehr und Polizei. Der Alarm lautete "Massenfall 50", in diesem Fall müssen sich die Einsatzkräfte auf eine größere Zahl von Verletzten einstellen, denen es zu helfen gilt. Nahezu aus dem gesamten Gebiet des bayerischen Untermain sind Rettungskräfte nach Laudenbach unterwegs und leisten Hilfe. Tatsächlich bedeutet ein Unfall mit solch einer Vielzahl von Verletzten eine Herausforderung für eine Region.

Aktuell ist die Straße in beide Richtungen weiterhin komplett gesperrt. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer, die Umleitungsstrecken sind überlastet. Derweil hat der Nachmittags- und auch schon Feierabend-Verkehr eingesetzt. Die Bitte an alle Verkehrsteilnehmer in diesem Raum: Umfahren Sie den Unfall-Bereich weiträumig. Vermutlich wird es bis in die weiteren Abendstunden dauern, bis die Strecke freigegeben wird.

Zur Klärung der genauen Unfallursache befand sich zudem auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger vor Ort.





wir berichten hier weiter/rah/vd/mkl/mai/fka