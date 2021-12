Reisebus brennt in Stockstadt - Verkehrsbehinderungen am Samstagmorgen

Gegen 8.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der B26 zwischen der Anschlussstelle B469 und Stockstadt alarmiert. Bevor die Einsatzkräfte eintrafen, verließen die Fahrgäste das Fahrzeug und löschte der Busfahrer gemeinsam mit seinen Passagieren den Brand im Motorraum mit einem Feuerlöscher. Bereits in der Nacht zuvor war das Fahrzeug der Polizei auf der Autobahn wegen technischen Mängeln aufgefallen, woraufhin dieses vorübergehen stillgelegt wurde. Als der Busfahrer samt Passagieren am Samstagmorgen zu einer Werkstatt in Stockstadt fahren wollte, war es zum Brand gekommen und die Flammen schlugen aus dem Motorraum.

Durch das schnelle Eingreifen des Busfahrers konnte größerer Schaden verhindert werden. Jedoch war der Bus anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis zur Bergung des Busses stand nur ein Fahrsteifen zur Verfügung und der Verkehr konnte wechselseitig vorbeilaufen.

Als Brandursache ist ein technischer Defekt nicht auszuschließen. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

rah/kick