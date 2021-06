Reinheim: Absturz eines Segelfliegers geht glimpflich aus

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Segelflugzeug von einem motorisierten

Schleppflugzeug an einem Seil nach oben gezogen. Die Leistung des Schleppflugzeugs war hierbei offenbar zu gering, so dass das Segelflugzeug nicht ausreichend an Höhe gewann. Das mit einem 52-jährigen Fluglehrer und einem 22-jährigen Flugschüler besetzte Segelflugzeug klinkte daraufhin das Schleppseil aus, kippte in der Folge jedoch zur Seite und stürzte aus einer Höhe von rund 15 Metern ab. Die beiden Flugzeuginsassen blieben unverletzt, am Segelflugzeug entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Polizei Südhessen/mm