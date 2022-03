Reifenteile auf der A45: Polizei sucht Hinweise

Ein BMW überfuhr einzelne Teile und wurde hierbei im Frontbereich beschädigt, der Sachschaden betrug rund 2000 Euro. Die Verkehrspolizei konnte nach dem Räumen der Fahrbahn kein Verursacher-Fahrzeug feststellen. Auch eine Fahndung verlief negativ.

Die Verkehrspolizei Hösbach bittet Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Verursacher der Verkehrsbehinderung geben können, sich unter Tel. 06021/857-2530 zu melden.

Betrunken und ohne Führerschein

Bessenbach. Im Rahmen der Schleierfahndung wurde am Montag gegen 11 Uhr ein Toyota auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg kontrolliert. Bereits beim Öffnen des Fahrzeugfensters konnten die Beamten starken Alkoholgeruch aus dem Pkw-Innenraum wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bei dem Toyota-Fahrer ergab einen Wert knapp unter 1 Promille. Dieser Wert wurde wenig später an einem gerichtsverwertbaren Gerät bestätigt. Weitere Recherchen ergaben, dass für den 41-Jährigen, der seinen Wohnsitz in Spanien hat, in Deutschland eine aktuelle Fahrerlaubnissperre vorlag. Zur Sicherung des Strafverfahrens wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro erhoben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Verkehrspolizei Hösbach/mm