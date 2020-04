Reifenplatzer sorgt für gleich zwei Unfälle und Stau auf der A3

Aufgrund eines Reifenplatzers verlor ein 67-Jähriger Porsche-Fahrer am Donnerstag gegen 15:30 Uhr auf der A3 in Richtung Würzburg bei Weibersbrunn die Kontrolle über sein Auto. Das Auto schleuderte in Folge dessen zunächst nach rechts in die Außenleitplanke, wurde abgewiesen und schleuderte anschließend noch mehrfach um die eigene Achse, bevor er anschließend wieder gegen die Außenleitplanke stieß und hier stehen blieb. Hierbei wurde Schotter, der sich neben der Fahrbahn befand, quer über die A3 verteilt. Zudem stieß ein nachfolgendes Auto gegen die Lauffläche des geplatzten Hinterreifens, die zunächst auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen kam. Die Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 70.000 Euro.

Kurze Zeit später musste ein 42-Jähriger Lkw-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund infolge dieses Unfalls auftretender Stauungen auf dem mittleren der drei Fahrspuren abbremsen. Ein nachfolgender 45-Jähriger Laster-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr in Folge dessen auf den Lkw auf. Hierbei wurde dessen Führerhaus eingedrückt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der unfallbeteiligte Lkw wurde nur leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt mehrere zehntausend Euro, beide Fahrer blieben unverletzt.

Zur Fahrbahnreinigung und Bergung der verunfallten Fahrzeuge musste die A3 Richtung Würzburg für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden. Hierbei unterstützten die Feuerwehren Waldaschaff und Weibersbrunn. Es kam in Folge dessen zu Rückstau von ca. 3 Kilometern Länge.



Auto weicht aus und verursacht Unfall

Am Donnerstag befuhr gegen 13 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem Ford Transit die A3 in Richtung Frankfurt. Etwa Höhe Waldaschaff musste er verkehrsbedingt stark abbremsen. Um einen Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Fahrzeug zu verhindern, wich der 41-Jährige zudem vom mittleren auf den linken Fahrstreifen aus. Der zu dieser Zeit auf dem linken Fahrstreifen fahrende 56-Jährige Audi-Fahrer konnte allerdings eine Kollision der Fahrzeuge nicht mehr abwenden. In Folge dieses Zusammenpralls schleuderte der Ford Transit nach links in die Mittelleitplanke und der Audi nach rechts in die Außenleitplanke. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im 5-stelligen Eurobereich.

Ladung von Laster-Auflieger gestohlen

In der Zeit von Mittwoch, 21 Uhr bis Donnerstag, 6:30 Uhr parkte ein Sattelzug auf dem Parkplatz Birkenhain an der A3 bei Sailauf. Als der Fahrer des Sattelzuges am Donnerstagmorgen vor Abfahrt sein Fahrzeug überprüfte, stellte er fest, des sich Unbekannte Zugang zum Laderaum seines Aufliegers verschafft hatten. Von hier entwendeten sie einen Teil der geladenen Autoreifen, der Beuteschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Zudem wurde ein in der Nähe geparkter Lkw-Anhänger im Zeitraum Mittwoch, 22 Uhr bis Donnerstag 07:30 Uhr beschädigt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der hiesigen Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/857-2411 zu melden.

Unter Drogeneinwirkung auf Autobahn unterwegs

Bei der Kontrolle eines 26-Jährigen Kleintransporter-Fahrers wurde am Donnerstag auf der A3 bei Kleinostheim eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem stand der Herr augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln und war deshalb nicht mehr fahrtüchtig. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wurde seine Weiterfahrt unterbunden.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach