Reifenplatzer auf der A3 sorgt für Unfall und langen Stau

Dadurch kam es zu einem Unfall mit zwei weiteren Fahrzeugen, wobei drei Personen verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr der 76-jährige die mittlere von drei Fahrspuren der A3 in Richtung Würzburg. Kurz vor der Kauppenbrücke verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand auf Grund eines Reifenplatzers am vorderen linken Rad die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch schleuderte der Renault zunächst nach links gegen den Daimler eines 24-jährigen sowie gegen die Mittelabtrennung. Von dort wurde er nach rechts abgewiesen, wo er gegen einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug schleuderte. Anschließend kam der Renault auf der linken Spur zum Stehen.

Der Daimler kam durch den Zusammenstoß mit dem Renault ebenfalls ins Schleudern und schlitterte nach rechts zunächst ebenfalls gegen den Sattelzug und danach in die rechte Außenleitplanke. Hier kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 54-jährige Fahrer des Sattelzugs brachte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen. Die beiden Insassen des Renaults, wie auch der Fahrer des Daimlers wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie wurden zur medizinischen Beobachtung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall waren beiden Autos nicht mehr fahrbereit und wurden an der Unfallstelle geborgen. Der Sattelzug konnte seine Fahrt mit Beschädigungen an linken Seite fortsetzen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Würzburg für 45 Minuten voll gesperrt. Danach floss der Verkehr einspurig auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbei. Zur Bergung, Reinigung und Absicherung der Einsatzstelle waren die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff vor Ort.