Reifen platzen auf A3 bei Waldaschaff

Der Fahrer bemerkte dies und hielt sein Gespann selbständig auf dem Seitenstreifen an. Da er den Räderwechsel selbst sofort vor Ort durchführte, wurde zu seiner Sicherheit der rechte Fahrstreifen für circa 2,5 Stunden gesperrt. Die Autobahnmeisterei übernahm die Absicherung, die Schilderbrücken der Verkehrszeichenanlage waren auf der rechten Spur mit gekreuzten Schrägbalken für den Verkehr gesperrt.

Trotzdem missachteten viele Fahrzeugführer die Sperre, sodass es zu mehreren teils sehr gefährlichen Situationen kam, weil der Fahrer sich links vom Laster aufhalten musste. Letztendlich wurde noch eine Streife der Autobahnpolizei zur weiteren Absicherung hinzugezogen. Hierbei stellten sie weitere Fahrzeug-Führer fest, die die gesperrte Spur befuhren. Diese müssen deshalb nun mit Anzeigen rechnen.

Schwimmen im Floßhafen nicht gestattet: Aschaffenburg

Die Wasserschutzpolizei bewahrte gestern fünf übermütige Jugendliche vor einer Gefahr. Gegen 13.30 Uhr wollten die 15- bis 17-Jährigen im Floßhafen von der Kaimauer in den Main springen. Da dort reger Schiffs- Boots und Paddelverkehr herrscht, ist das Schwimmen im Main in diesem Bereich extrem gefährlich und deshalb verboten. Die Jungs zeigten sich dankbar und verließen einsichtig die Örtlichkeit. Das Schwimmen im Main an sich ist gestattet.