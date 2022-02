Reifen in Gemünden mutwillig zerstochen: Polizei bittet um Hinweise

Bei erlaubten 60 km/h fuhr er 94 km/h. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte er seine Fahrt fortsetzen. Außerdem wurde ein 67-jähriger Autofahrer mit 152 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 320,- Euro, 2 Punkte, sowie ein 1-monatiges Fahrverbot.

Sachbeschädigung an Kfz

Gemünden. Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen hatte eine 26-jährige Autofahrerin ihren Pkw Citroen in der Adolphsbühlstraße im Gemündener Ortsteil Adelsberg geparkt. Am nächsten Morgen bemerkte sie beim Wegfahren, dass der linke Vorderreifen platt ist. Da sie bereits vor einigen Wochen einen platten Reifen hatte, ließ sie den Reifen in der Werkstatt kontrollieren. Dort wurde festgestellt, dass aufgrund der Beschädigung von einer Sachbeschädigung ausgegangen werden muss.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizeistation Gemünden