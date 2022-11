Reifen aus Autowerkstatt in Karlstein gestohlen

Die Täter haben sich in der Zeit zwischen Sonntagvormittag, 11 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, Zugang zu dem Betrieb in der Straße "Am Sportplatz" verschafft und 15 Komplettsätze Reifen samt dazugehöriger Aluminiumfelgen entwendet. Daneben haben die Unbekannten auch Werkzeuge gestohlen. Im Anschluss sind die Täter bislang unerkannt entkommen.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Ermittler der Polizei Alzenau suchen nun nach möglichen Zeugen.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum genannten Zeitpunkt auf dem Gelände oder in der Nähe der Werkstatt gesehen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Einbrecher in Hösbach kommen über Balkon

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch sind bislang Unbekannte in eine Wohnung über einen Balkon eingedrungen. Sie flüchteten ohne Beute. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen.

Dem Sachstand nach müssen sich die Einbrecher zwischen 16.00 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam Zugang über die Balkontür im ersten Stock des Wohnanwesens in der Winkelstraße verschafft haben. Im Anschluss haben sie offensichtlich die Räumlichkeiten durchsucht, sind aber ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach möglichen Zeugen.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Einbruch in Hösbacher Bürogebäude

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Montag bis Mittwoch ist ein bislang Unbekannter in ein Bürogebäude eines Verkehrsbetriebs eingebrochen. Der Täter entwendete Bargeld und entkam unerkannt. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

In der Zeit von Montagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Mittwochmorgen, um 06.30 Uhr, hat sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Bürogebäude in der Aschaffenburger Straße verschafft. Dort durchwühlte der Täter Schränke und Schubladen und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. Der Unbekannte hinterließ Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Einbruch in Sailaufer Firmengebäude

SAILAUF. LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen ist ein Unbekannter in eine Handwerksfirma im Gewerbegebiet Weyberhöfe eingebrochen. Der Täter hinterließ Sachschaden, entwendet wurde nichts.

Zwischen Dienstagmittag, um 14.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, um 06.50 Uhr, hat sich der Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Firma in der „Von-Cancrin-Straße“ verschafft. Hier durchsuchte der Täter Schränke und Schubladen und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Entwendet wurde dem Sachstand nach hingegen nichts.

In beiden Fällen ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg, prüft mögliche Zusammenhänge und hofft hierzu auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zu den Sachverhalten geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Fenster am Schloss Johannisburg eingeworfen

ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum von Donnerstagnacht bis Mittwochvormittag hat ein bislang Unbekannter eine Fensterscheibe des Schloss Johannisburg eingeworfen. Der Täter warf hierzu einen Stein durch eine doppelt verglaste Scheibe. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Unfallflucht in Mömbris: Spiegel abgefahren

MÖMBRIS-DÖRNSTEINBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch hat ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Außenspiegel eines weißen Mazdas beschädigt, der in der Ortsdurchgangsstraße abgestellt war.

Die Besitzerin des Mazdas hatte ihren Pkw zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr am Straßenrand in der Spessartstraße abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie den Schaden, der schätzungsweise bei rund 150 Euro liegt.

Von dem Verursacher fehlt bislang jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei für Stafdt und Kreis Aschaffenburg