Reichlich getankt: Mit über zwei Promille in Buchen erwischt

Der Mann war mit seinem VW gegen 22 Uhr "Am langen Graben" einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Hierbei stellten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der VW-Fahrer musste die Streife nicht nur in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben, sondern auch seinen Führerschein bei der Polizei lassen.

Gefährliches Fahrmanöver: Zeugen gesucht

Mosbach. Nach einem Parkmanöver am Freitagvormittag in Mosbach sucht das Polizeirevier Mosbach nach Zeugen. Ein 84-Jähriger parkte mit seinem roten Audi auf einem Parkplatz eines Discounters in der Eisenbahnstraße. Hierbei fuhr er laut Zeugenangaben sehr nah an einer Familie mit Kleinkindern und Kinderwagen vorbei.

Zeugen, die das Fahrmanöver beobachten konnten, oder sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs

Buchen. Keinen Führerschein aber einen positiven Drogentest hatte ein 24-Jähriger am Sonntagnachmittag in Buchen. Der junge Mann hatte am Steuer seines VW die Anhaltezeichen der Polizei von Seckach bis Buchen ignoriert, bis er von den Beamten um 16.45 Uhr in der Friedrichstraße angehalten und kontrolliert werden konnte. Hier stellten die Polizisten nicht nur fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß und Anzeichen von Drogeneinfluss zeigte, sondern auch, dass sein Fahrzeug keinen Versicherungsschutz mehr besaß.

Sein Auto blieb stehen und der 24-Jährige musste mit den Beamten in ein Krankenhaus und eine Blutprobe abgeben, nachdem ein Drogentest positiv auf THC verlaufen war.

Heckenbrand - L518 gesperrt

Walldürn. Wegen Löscharbeiten war am Sonntagmittag die Landesstraße 518 zwischen der Landesgrenze Bayern und der Abzweigung Reinhardsachsen voll gesperrt. Für eine Stunde musste die Straßensperre ab etwa 13 Uhr andauern, um der Feuerwehr die Löschung der auf einer Länge von etwa 40 Metern brennenden Hecke zu ermöglichen.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen nach Brand gesucht

Buchen. Ein Feuer auf dem Waldweg zum Waldschwimmbad Buchen war der Grund eines Einsatzes von Polizei und Feuerwehr am späten Samstagabend. Gegen 21.30 Uhr wurde der Brand auf dem Waldweg zwischen der Mühltalstraße und dem Schwimmbad gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Nun sucht das Polizeirevier Buchen nach Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Autofahrer stößt mir Radfahrer zusammen

Buchen. Ein Leichtverletzter In der Einfahrt eines Parkplatzes eines Einkaufszentrums in Buchen stießen der Fahrer eines Skodas und ein Radfahrer am Freitagmittag zusammen. Gegen 13 Uhr fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Skoda Octavia von dem Parkplatz in die Daimlerstraße ein. Hierbei prallte er gegen das Fahrrad eines 65-Jährigen, der daraufhin stürzte. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt.

vd/Polizei Heilbronn