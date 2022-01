Reichlich getankt: Autofahrer in Aschaffenburg erwischt

Die Beamten konnten dabei deutlichen Alkoholgeruch ausgehend vom Fahrzeugführer wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 31-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt einen Wert von zwei Promille. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Im Tatzeitraum vom 17.12.2021 bis 04.01.2022 wurden aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Hanauer Straße mehrere Baumaschinen und Werkzeuge entwendet. Der unbekannte Täter erbeutete aus dem unverschlossenen Raum unter anderem eine Bohrmaschine und einen Winkelschleifer im Gesamtwert von etwa 2.400 Euro.

Autofahrer bei Pflaumheim von der Straße abgekommen

Pflaumheim. Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, kam ein 29-jähriger VW-Fahrer alleinbeteiligt auf der Wenigumstädter Straße zwischen Wenigumstadt und Pflaumheim in einer Linkskurve von der Straße ab. Bei nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich um die eigene Achse und kam im Acker links neben der Straße zum Stehen. Durch einen Abschleppdienst konnte das Fahrzeug aus dem Acker geborgen werden. Für die Dauer der Abschleppung musste die komplette Straße kurzfristig gesperrt werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Großostheim. Im Tatzeitraum zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag, haben sich unbekannte Täter unberechtigt auf dem Gelände des Schützenvereins aufgehalten. Die Täter entzündeten in der Vereinshütte an der Mömlinger Straße ein Lagerfeuer und beschädigten eine Plane, wodurch ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro entstanden ist. Die Polizei geht von zwei Tätern aus. Hinweise zu den Täter gibt es allerdings noch nicht.

Unbekannter Täter klaut Bienenvölker

Waldaschaff. Ein Imker aus Waldaschaff musste am vergangenen Sonntag feststellen, dass eine unbekannte Person zwei seiner Bienenvölker von einem Grundstück nahe des Kauppenkreuzes entwendet hatte. Vier weitere Bienenvölker, welche sich auf einem Grundstück nördlich der Helgenfeldstraße befanden, wurden offensichtlich vergiftet. Die Insekten sind nicht nur für die Natur von hoher Bedeutung, sondern besitzen auch einen materiellen Wert. Der entstandene Schaden kann mit circa 600 Euro beziffert werden.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.