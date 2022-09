Main-Spessart: Rehe angefahren und in Wald geflüchtet

Beide Tiere suchten nach der Kollision das Weite, teilt die Polizei mit. Die Jagdpächter seien verständigt worden, es blieb beim Blechschaden.

Gegen 3.15 Uhr war eine Autofahrerin auf der Staatsstraße 2438 zwischen Urspringen und Roden unterwegs, als ein Reh plötzlich die Fahrbahn querte. Die 52-Jährige hatte in der Folge keine Chance, den Zusammenprall mit dem Tier noch zu verhindern und erfasste es frontal. Der entstandene Blechschaden an dem Peugeot liegt bei rund 3.000 Euro. Das Tier rannte in unbekannte Richtung davon.

Gut zwei Stunden später, gegen 5.30 Uhr, erfasste ein 56-jähriger Seat-Fahrer auf der Kreisstraße MSP 36 zwischen Lengfurt und Rettersheim ein Reh, welches plötzlich vor ihm auftauchte. Auch in diesem Fall ließ sich ein Aufprall nicht mehr verhindern. Das Tier rannte in den Wald.