Rehe auf der A3-Auffahrt bei Hösbach: Fünf Verletzte

Die fünf Insassen der beiden Fahrzeuge, darunter ein Kind, erlitten dabei so schwere Verletzungen, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Die Fahrerin des Seat Ibiza wollte gegen 7.50 an der Anschlussstelle Hösbach auf die A 3 auffahren, als sie plötzlich zwei Rehe vor sich sah. Sie bremste ab, um einen Zusammenstoß mit den Tieren zu verhindern. Die nachfolgende Fahrerin des Peugeot erkannte das zu spät und fuhr auf den Seat auf. Dabei erlitten sowohl die Fahrerin und der Beifahrer in dem Seat als auch die Fahrerin des Peugeot mit ihren 11 und 19 Jahren Kindern so schwere Verletzungen, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach.

Mercedes angefahren und geflüchtet

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nur von kurzer Dauer war die Flucht eines 18-Jährigen nach dem er am Freitagabend in der Straße „Neue Heimat Straße" einen Mercedes angefahren hatte. Kurz nach dem Unfall konnte die Polizei Aschaffenburg den jungen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen.

In der Straße „Neue Heimat Straße" hatte er gegen 18:00 Uhr einen vorbeifahrenden Mercedes touchiert und war dann einfach weitergefahren. Die Ermittlungen der Polizei Aschaffenburg führten die Beamten auch zu der Wohnanschrift des jungen Mannes. Dort traf sie sowohl auf den beschädigten BMW wie auch den Unfallverursacher. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen, wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. An dem Mercedes entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.

Linienbus angefahren und geflüchtet

ASCHAFFENBURG / DAMM. Noch eine weitere Unfallflucht konnte die Polizei Aschaffenburg am Freitagabend aufklären. Kurz vor 17:00 Uhr war ein 33-Jähriger dem Ermittlungsstand nach in der Strengerstraße mit seinem BMW gegen einen geparkten Linienbus gefahren. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, ist er weitergefahren.

Bereits kurze Zeit nach der Unfallaufnahme konnte die Polizei Aschaffenburg dank eines Zeugenhinweises den 33-Jährigen als möglichen Unfallverursacher ermitteln. Auf ihn kommt nun ebenfalls ein Verfahren wegen des Verdachts des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

Unfallflucht einmal anders herum

OBERTSHAUSEN, LKR. OFFENBACH. Eine eher ungewöhnliche Unfallflucht hat sich am Freitagmittag auf der A 3 zwischen Obertshausen und Weiskirchen ereignet. Nicht der Unfallverursacher hat in diesem Fall die Flucht angetreten, sondern der Angefahrene fuhr weiter.

Die 18-jährige Fahrerin eines schwarzen Audi A 3 hatte zu spät erkannt, dass der Verkehr vor ihr auf der Autobahn stockte und fuhr auf einen dunklen Kombi auf. An der nächsten Haltebucht blieb sie ordnungsgemäß stehen, um den Schaden zu regulieren. Doch der dunkle Kombi fuhr weiter, ohne einen Austausch der Personalien zu ermöglichen. Der Schaden an dem Audi beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Da Beteiligte eines Verkehrsunfalls grundsätzlich an der Unfallstelle bleiben müssen, um die Regulierung des Unfalls zu ermöglichen, hat die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel.: 06021/857-2530 entgegen.

Mercedes im Luitpold-Parkhaus angefahren

ASCHAFFENBURG. Im Luitpold-Parkhaus ist in der Zeit von Freitag 13:40 Uhr bis 15:00 Uhr ein auf dem Stellplatz D 101 geparkter grauer Mercedes angefahren worden. Der Sachschaden an der hinteren linken Stoßstange beläuft sich auf rund 4000 Euro. Die Polizei Aschaffenburg hat den Unfall aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Kleintransporter drängt Audi von der Fahrbahn und flüchtet

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters hat am Freitagmorgen auf der Kreisstraße von Niedernberg in Richtung Aschaffenburg eine 21-jährige Fahrerin eines Audis von der Fahrbahn gedrängt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Transporter weiter.

Die junge Frau fuhr gegen 06:30 Uhr mit ihrem weißen Audi von Niedernberg in Richtung Aschaffenburg. Da vor ihr ein langsamer fahrender Kleintransporter fuhr, entschloss sie sich diesen zu überholen. Als sie bereits fast zur Hälfte überholt hatte, lenkte der Fahrer plötzlich nach links und drängte sie dadurch nach links von der Fahrbahn ab.

Der Audi geriet ins Schleudern und kam schließlich rechts auf einem Grünstreifen zum Stehen. Die 21-Jährige blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Streit nach Festbesuch – 35-Jährige erlitt Platzwunde

GROSSOSTEHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf dem Nachhauseweg vom Bachgaufest geriet am Samstagmorgen eine 35-Jährige mit mehreren Männern in Streit und erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf.

Gemeinsam mit zwei Bekannten befand sie sich gegen 02:55 Uhr auf dem Weg nach Hause, als sich in der Bachstraße ein verbaler Streit mit drei bis vier unbekannten Männern entwickelte. Plötzlich kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der die Frau eine Platzwunde am Kopf erlitt. Eine alarmierte Streife der Polizei Obernburg konnte am Sportplatz einen 25-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Zur Aufklärung der Tat bittet die Aschaffenburger Polizei auch um Zeugenhinweise.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

18-Jährigen mit Haschisch erwischt

ASCHAFFENBURG. Im Rahmen einer Personenkontrolle stellten Beamte der Polizei Aschaffenburg am Samstagnachmittag bei einem 18-Jährigen Haschisch sicher. Der junge Mann war den Polizisten gegen 17:50 Uhr in der Badstraße aufgefallen und einer Kontrolle unterzogen worden. In der Jackeninnentasche konnte schließlich eine geringe Menge Haschisch sowie ein sogenannter Crusher aufgefunden werden. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehrere Unfallfluchten am Untermain angezeigt

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Polizei Aschaffenburg teilte am Samstagnachmittag der Besitzer eines schwarzen Skoda Superb mit, dass sein Pkw beschädigt worden ist. Der Anzeigenerstatter hatte seinen Skoda am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Mörikestraße geparkt und stellte am Samstag gegen 14:30 Uhr fest, dass die hintere linke Tür beschädigt worden ist. Der Spurenlage nach ist davon auszugehen, dass ein Unbekannter beim Öffnen seiner Fahrzeugtür gegen die Tür des geparkten Pkw gestoßen ist. Die Polizei Aschaffenburg bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Eine weitere Unfallflucht hat sich in der Zeit von Samstag 15:00 bis 15:15 Uhr auf dem Parkplatz der Fa. Aldi in der Straße „Im Mittelgewann" ereignet. Die Fahrerin eines schwarzen Dacia Sandero war kurz beim Einkaufen, als sie bei der Rückkehr feststellen musste, dass ein Unbekannter gegen ihr Fahrzeug gestoßen war. Die Schäden am Heck und der Stoßstange belaufen sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Polizei Aschaffenburg teilte der Besitzer eines grauen VW Tiguan mit, dass sein Fahrzeug in der Zeit von Samstag 10:00 bis 11:45 Uhr von einem Unbekannten beschädigt worden ist. Als er gegen 11:45 Uhr zu seinem im Wallstädter Weg geparkten Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die hintere linke Tür beschädigt worden ist. Dem Spurenbild nach entstand der Schaden womöglich beim Öffnen einer Autotür.

STOCKSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Einen Kratzer zwischen dem hinteren linken Kotflügel und der Stoßstange stellte die Besitzerin eines schwarzen VW am Samstagvormittag fest. Das Fahrzeug war in der Zeit von Freitag 08:00 Uhr bis 18:30 Uhr in der Waldstädter Straße geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg entgegen.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Ermittlungen zu einer möglichen Unfallflucht in der Schwanengasse hat die Polizei Aschaffenburg aufgenommen. Ein dort geparkter weißer Ford Tourneo Courier ist in der Zeit von Donnerstag 23:30 Uhr bis Freitag 11:00 Uhr möglicherweise angefahren worden. An der Stoßstange hinten links fanden sich mehrere Kratzer sowie eine Delle im Kofferraum. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg entgegen.

Hinweise nimmt in allen drei Fällen die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

mkl/Polizei Unterfranken