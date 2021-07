Reh stirbt nach Zusammenprall mit Skoda bei Großwelzheim

Dabei wurde der Wagen im Frontbereich beschädigt (1.500 Euro). Das Tier wurde bei dem Zusammenstoß getötet.

Auffahrunfall mit geringem Schaden in Niedersteinbach

Mömbris-Niedersteinbach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Auffahrunfall in der Alzenauer Straße entstand am Dienstagmittag geringer Sachschaden. Um 14 Uhr war der 21-jährige Fahrer eines Fiat Kastenwagens, der Richtung Mömbris fuhr, auf den VW einer 34-jährigen Frau aufgefahren. Diese hatte verkehrsbedingt halten müssen. Durch den Aufprall wurde der VW noch leicht auf den Toyota einer 59-jährigen Frau geschoben. Der Sachschaden wird derzeit auf 500 Euro geschätzt. Alle Fahrer blieben unverletzt.

Türschloss an Kahler Geschäft zugeklebt

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag klebte ein Unbekannter das Türschloss eines Geschäfts in der Wasserloser Straße vorsätzlich mit Sekundenkleber zu. Außerdem tropfte der Kleber noch auf das Türblatt. Der Schaden beträgt circa 500 Euro.

Auto in Alzenau zerkratzt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen wurde ein Porsche, der in der Hanauer Straße geparkt war, auf der rechten Seite zerkratzt. Dabei entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau