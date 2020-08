Reh stirbt bei Unfall in Geiselbach

Am Montag gegen 23.30 Uhr erfasste ein Audi-Fahrer auf der Staatsstraße 2306 aus Richtung Gelnhausen kommend kurz nach der Landesgrenze ein Reh. Fazit: Reh tot, Pkw im Frontbereich beschädigt (1.000 Euro).

Karlstein-Dettingen. Bei einem Verkehrsunfall in der Hanauer Landstraße entstand am frühen Montagabend ein Schaden von 500 Euro. Um 18.15 Uhr war eine 35-jährige Seat-Fahrerin beim Zurücksetzen mit ihrer Anhängerkupplung gegen die Glasscheibe eines Bushäuschens gefahren, wodurch diese zersprang.

Alzenau. In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein Unbekannter von einer Baustelle in der Nikolaus-Fey-Straße Kupferrohre im Wert von circa 300 Euro. Die Rohre waren im Keller eines Einfamilienhauses gelagert, das zur Zeit umgebaut wird.

Vier Buswartehäuschen in Mömbris mutwillig beschädigt

Mömbris. Nicht unerheblicher Sachschaden entstand bei einer Sachbeschädigungsserie in Mömbris. Ein Unbekannter hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag an vier Buswartehäuschen die Glasscheiben zerstört. Offenbar hatte der Täter mit einer Zwille auf die Glaselemente geschossen. Die Tatorte sind in Dörnsteinbach in der Spessartstraße, in Schimborn in der Kahlgrundstraße, in Mömbris im Klinger und in Fronhofen an der Feuerwehr. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro.

Weitere Sachbeschädigungen

Schöllkrippen. Ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Schöllkrippen zu zwei weiteren Sachbeschädigungen. An der Kapelle in der Lindenstraße wurde mit einem Apfel eine Fensterscheiber eingeworfen. Außerdem zertrümmerte ein Unbekannter in Schneppenbach drei Scheiben an der Bushaltestelle am Dorfplatz. Der Schaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Sachbeschädigungen in Mömbris und Schöllkrippen besteht, kann bislang nicht gesagt werden.