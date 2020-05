Autofahrerin erfasst Reh nahe Karlstein - Tier stirbt

Am 10.05 gegen 0.40 Uhr befuhr eine 20-jährige Seligenstädterin die Staatsstraße 3308 von Kahl kommend Richtung Karlstein am Main. Kurz vor Karlstein am Main überquerte ein Reh die Fahrbahn. Die 20-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfaßte das Reh mit ihrem Renault. Das Reh wurde dabei tödlich verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro.

Abbiegenden Pkw übersehen

Mömbris, Lkrs. Aschaffenburg. Am 09.05.2020 gegen 13.45. Uhr befuhr eine 63-jährige Mömbriserin mit ihrem Skoda in Mömbris die Straße Am Markt und wollte Abbiegen. Dies übersah ein 43-jähriger Aschaffenburger, der mit seinem Range Rover in gleicher Richtung fuhr, und fuhr hinten auf. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An beiden Pkw enstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600.- Euro.

Beim Rangieren Pkw beschädigt

Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg. Am 09.05.2020 gegen 09.30 Uhr rangierte ein 82-jähriger Schöllkrippener mit seinem Citroen Am Bahnhof in Schöllkrippen. Hierbei touchierte er den Zafira eines 42-jährigen Westerngründers. Hierbei entstand an beiden Pkw's ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro.

mci / Quelle: Polizei Alzenau