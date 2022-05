Reh-Kadaver ohne Kopf auf Faulbacher Firmengelände geworfen

Auf dem Betriebsgelände einer Firma, Nähe der Staatsstraße 2315 zwischen Faulbach und Hasloch, entdeckte ein Mitarbeiter einen getöteten Rehbock ohne Kopf. Der Kadaver wurde vermutlich über das vergangene Wochenende über den Zaun des Firmenbereiches geworfen. Unter Hinzuziehung eines Jagdpächters wurde festgestellt, dass der Kopf des Tieres abgetrennt wurde. Die Polizeiinspektion Miltenberg bittet um sachdienliche Hinweise.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Laudenbach. Der Alkotest eines Opel-Fahrers am Montag, gegen 20:15 Uhr, zeigte bei einer Verkehrskontrolle 0,9 Promille an. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Geldbuße sowie ein Fahrverbot.

Verkehrsunfallflucht

Miltenberg. Am vergangenen Freitag wurde auf dem Parkplatz eines Ärztehauses in der Schirmerstraße ein Opel Corsa von einem bislang nicht bekannten Fahrzeug angefahren. Die Beschädigung muss in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:00 Uhr stattgefunden haben. Der Unfallflüchtige hinterließ einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Polizeiinspektion Miltenberg