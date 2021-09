Reh in Steinfeld von Auto angefahren und verletzt

Am Donnerstag, gegen 7 Uhr, kam es auf der Kreisstraße MSP 24, zwischen Ur- springen und Steinfeld zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Reh. Eine 45jährige Frau aus Uettingen erfasste mit ihrem Pkw, kurz vor dem Ortsschild von Steinfeld ein Reh. Nach der Kollision flüchtete das Reh, verletzt in den Wald. Am Pkw der Frau entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750 Euro. Der zuständige Jagdpäch- ter wurde von der Polizei vom Unfall in Kenntnis gesetzt.

Fahrrad in Lohr gestohlen

Lohr a. Main: Am Mittwochabend, zwischen 19.30 - 20.45 Uhr, wurde vor der Schwimmhalle des Nägelsee-Zentrums ein Damenfahrrad entwendet. Das Fahrrad wird wie folgt be- schrieben: Damenfahrrad, Marke: Winora, Modell Bermuda, silber/schwarz, Drahtkorb auf dem Gepäckträger. Der Eigentümer hatte das Fahrrad mit einem Kettenschloss gesichert. Auch dieses wurde vom Täter mitgenommen. Der Zeitwert wurde vom Ei- gentümer mit 300 Euro angegeben.

Wieder Lastwagen in der Baustelle Rechtenbacher Straße in Lohr

Lohr, Baustelle Rechtenbacher Straße: Im Rahmen einer Kontrolle des Durchfahrtverbotes für Lkw über 3,5 Tonnen, im Be- reich der Baustelle auf der Rechtenbacher Straße, viel den eingesetzten Beamten, gegen 12.30 Uhr, ein Lkw mit polnischer Zulassung auf, welcher trotz des bestehenden Verbotes durch die Baustelle fuhr. Der Lkw, welcher ein Gesamtgewicht von 7,2 Ton- nen hatte, wurde an der Wasserhauskurve angehalten. Von dem ukrainischen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung 100 Euro einbehalten. Die Polizei weist nochmals da- raufhin, dass sich das Durchfahrtsverbot bereits auf Lkw mit einer zulässigen Gesamt- masse von über 3,5 Tonnen, bezieht.

