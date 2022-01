Reh in Lohr angefahren und Leitplanke geschrammt

Reh ausgewichen, Leitplanke touchiert und Auto kaputt. So kurz lässt sich ein beinahe Wildunfall vom Sonntag, 23.01.2022, um 20.10 Uhr, schildern. Der 25.jährige Fahrer eines VW Golf fuhr von Partenstein in Richtung Lohr als vor seinem Fahrzeug ein Reh über die Fahrbahn sprang. Um den Zusammenstoß zu vermeiden, wich er aus und touchierte die Leitplanke auf der rechten Seite. Er beschädigte hierdurch die gesamte Beifahrerseite seines Fahrzeugs und die Leitplanke. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 10.000 Euro, der an der Leitplanke auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Roter Corsa in Steinfeld beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Steinfeld, Lkrs. Main-Spessart Vom Samstag, 22.01.2022, bis zum Sonntag, 23.01.2022, 09.00 Uhr, kam es an einem geparkten Auto in Steinfeld zu einer Sachbeschädigung. Der rote Opel Corsa war in der Pfarrer-Seufert-Straße geparkt. Ein unbekannter Täter riss an dem Opel den rechten Außenspiegel ab und klappte die Scheibenwischer vorne und hinten hoch. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder eine E-Mail an pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de.

dc/Meldungen der Polizei Lohr