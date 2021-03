Reh in Bürgstadt gleich zweimal erfasst

Nach dem Zusammenstoß versuchte das Reh zu fliehen. Es hatte jedoch kein Glück und wurde von einem entgegenkommenden BMW erfasst. An den beiden Fahrzeugen wurde insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro verursacht.

Markise beschädigt

Miltenberg. Am Freitag gegen 13:00 Uhr befuhr ein Kleintransporter die Eichenbühler Straße. Als dieser in einen Hof einfuhr, blieb er an einer Markise hängen und riss diese von dem Vordach ab. Hierbei entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der Fahrer des Kleintransporter wurde mit einem Verwarnungsgeld verwarnt.